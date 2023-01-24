В Казани начнут работу над проектом нового светомузыкального фонтана для озера Нижний Кабан

Всего в Казани имеется 27 фонтанов. Фото: kzn.ru

В Казани приступят к проектированию нового светомузыкального фонтана для озера Нижний Кабан. Об этом во время традиционного отчета по итогам года сообщил председатель комитета внешнего благоустройства Исполкома города Игорь Саляхутдинов.

По его словам, разработано предложение по монтажу и выделены средства на проектирование. Также в данное время готовятся документы для конкурсных процедур.

Напомним, демонтировали светомузыкальный фонтан на озере Нижний Кабан в сентябре 2022 года. За 15 лет его существования 19 из 26 насосов вышли из строя. Всего в Казани имеется 27 фонтанов. Из них 24 работали в прошлом году.

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