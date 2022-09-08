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Общество8 сентября 2022 11:46

На озере Нижний Кабан разобрали самый большой светомузыкальный фонтан в Казани

Дело в том, что большая часть его насосов вышла из строя, а также там перестала работать подсветка
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Фонтан работал, находясь полностью в воде, с 2007 года. Фото: kzn.ru

Фонтан работал, находясь полностью в воде, с 2007 года. Фото: kzn.ru

Власти Казани приняли решение как можно быстрее разобрать самый большой светомузыкальный фонтан, расположенный прямо в озере Нижний Кабан. Плавающую конструкцию весом 13 тонн уже подтащили к берегу и вытащили на сушу. В скором времени специалисты приступят к ее окончательному демонтажу.

- Фонтан был построен в 2007 году. За 15 лет работы из строя вышли 19 из 26 насосов, при этом два из них отвечали за работу именно центральной струи. Также неисправными стали и все 42 светильника, - сообщает комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

К слову, фонтан уже не раз ремонтировали и даже подкрашивали, но он слишком долго находился в воде и потерял свой, так сказать, товарный вид.

Напомним, как ранее писала КП-Казань, власти Казани решают вопрос с поиском финансирования покупки и установки нового фонтана на озере Нижний Кабан. Пока идут расчеты, а потому точная сумма не известна.

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