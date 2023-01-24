В Татарстане минимальный потребительский бюджет увеличат на 105 рублей

В Татарстане размер минимального потребительского бюджета за III квартал составил 21,1 тысячи рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане минимальный потребительский бюджет за IV квартал 2022 года увеличат до 21,2 тысячи рублей. Это на 105 рублей больше, чем в III квартале. Соответствующий законопроект опубликован на сайте Минтруда республики.

В данное время документ проходит антикоррупционную экспертизу. Рассматривать его будут до 27 января.

Отметим, в республике размер минимального потребительского бюджета за III квартал составил 21,1 тысячи рублей. А во II квартале его установили в размере 21,3 тысячи рублей.

Напомним, минимальный потребительский бюджет - стоимость набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, которое обеспечивает удовлетворение основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. По сути, это стоимость минимальной потребительской корзины.

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