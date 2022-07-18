Минимальный потребительский бюджет в Татарстане увеличится до 21,3 тысячи рублей

Проект соответствующего постановления Кабмина республики подготовило Минтруда региона. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Величина минимального потребительского бюджета в Татарстане за второй квартал текущего года составит 21,3 тысячи рублей. Эта цифра на 1,9 тысячи рублей больше той, что была за первый квартал.

Проект соответствующего постановления Кабмина республики подготовило Минтруда региона.

Отметим, что минимальный потребительский бюджет - это стоимость набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, обеспечивающего удовлетворение основных потребностей человека.

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