Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество18 июля 2022 8:25

Минимальный потребительский бюджет в Татарстане увеличится до 21,3 тысячи рублей

Речь идет о стоимости набора товаров и услуг, которые необходимы для удовлетворения основных потребностей человека
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Проект соответствующего постановления Кабмина республики подготовило Минтруда региона.

Проект соответствующего постановления Кабмина республики подготовило Минтруда региона.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Величина минимального потребительского бюджета в Татарстане за второй квартал текущего года составит 21,3 тысячи рублей. Эта цифра на 1,9 тысячи рублей больше той, что была за первый квартал.

Проект соответствующего постановления Кабмина республики подготовило Минтруда региона.

Отметим, что минимальный потребительский бюджет - это стоимость набора продовольственных и непродовольственных товаров и услуг, обеспечивающего удовлетворение основных потребностей человека.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram