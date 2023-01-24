Плата за аренду недвижимости полнила казну столицы Татарстана на 158 миллионов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2022 году объем неналоговых поступлений в бюджет Казани составил 1,8 миллиарда рублей. Так, по данным председателя комитета земельных и имущественных отношений Исполкома Рената Галяутдинова, наибольшая часть средств пришла за аренду и продажу земельных участков. Так, доходы по ним составили 758 миллионов рублей и 601 миллион рублей, соответственно.

Кроме того, плата за аренду недвижимости полнила казну столицы Татарстана на 158 миллионов рублей. Такую же сумму принесла и продажа объектов недвижимости.

Напомним, бюджет Казани на 2023 год утвердили в размере 37,8 миллиарда рублей. Из этих средств порядка 31 миллиарда рублей рассчитаны на расходы социально-культурной сферы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В 2022 году бесплатные земельные участки получили еще 280 многодетных семей из Казани

Однако в данное время наблюдается дефицит земли для них (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram