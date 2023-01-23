Владимир Путин поспорил с Рустамом Миннихановым о строительстве дорог в Татарстане

Тему дорожного строительства подняли в рамках рабочей встречи. Фото: пресс-служба президента России

В понедельник, 23 января, в рамках рабочей встречи в Москве, президент России Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов обсудили тему дорожного строительства в республике.

- Одна из проблем республики, да? – уточнил президент страны, на что руководитель региона ответил, что «нет никаких проблем». На что Путин не согласился, заявив, что «посмотрел на настроения людей». Рустам Минниханов объяснил это тем, что, когда все делается, люди ждут еще большего.

Глава Татарстана рассказал о ходе строительства трассы М-12 в объезд Нижнекамска и Набережных Челнов, двух мостов через Волгу и Каму и дороги в Альметьевск. По словам Минниханова, работы идут по плану и по графикам, сообщает пресс-служба президента России.

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