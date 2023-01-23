23 января в Москве Владимир Путин встретился Рустамом Миннихановым

Глава Татарстана рассказал о героях-земляках. Фото: kremlin.ru

В этот понедельник в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и главы Татарстана Рустама Минниханова. Руководитель региона доложил о мерах поддержки оказываемой в рамках проведения спецоперации.

Так, по словам Минниханова, в Татарстане идет активная работа. Республика выделила на нее почти 2,5 миллиарда рублей, отправлено почти две тысячи тонн гуманитарного груза. Так, в частности, оказывается посильная помощь жителям Лисичанска.

- К сожалению, пока еще мы не можем там в полную силу работать. Наши два батальона – «Алга» и «Тимер» – находятся в зоне, - сказал Рустам Минниханов. - Полностью знаем, что нужно делать в Лисичанске, как только у нас будет такая возможность. Хотя уже по ряду объектов работу мы начали. Что касается работы наших врачей в этой зоне, питания для людей, – эти вопросы организованы.

Рассказал он Путину о мерах поддержки семей добровольцев и мобилизованных. Также вспомнил о героях Татарстана.

- Шесть героев, трое из них погибли. И 52 выходца из Татарстана награждены Орденами мужества. Мы очень их чтим, все выполняем, - отметил Минниханов. Ни один не забыт, все потребности обеспечиваем. Погибшие, к сожалению, тоже есть – мы по каждому случаю очень серьезно относимся к этим задачам.

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