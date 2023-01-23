С 16 декабря по 22 января в 22 парках и скверах состоялось 103 мероприятия. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новогодние мероприятия в парках и скверах Казани посетили более 95 тысяч человек. Они проводились в период с 16 декабря по 22 января. Об этом на "Деловом понедельнике" сообщила руководитель МБУ "Дирекция парков и скверов города" Айгуль Латыпова.

По ее словам, за этот период в 22 парках и скверах состоялось 103 мероприятия. Так, выступление артистов Казанского цирка в восьми парках посетили около восьми тысяч человек.

Кроме того, с 28 декабря по 8 января на катке в парке "Черное озеро" побывали более 75 тысяч человек, а услугой проката коньков воспользовались 12 тысяч раз. За этот период территорию смотровой площадки в центре семьи "Казан" посетили около 15 тысяч жителей и гостей города.

Отметим, до конца зимы для всех желающих будут доступны катки, прокаты лыж, тюбингов, коньков. Также в парках и скверах Казани планируются празднования Масленицы и Дня влюбленных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани у "Чаши" и на "Черном озере" встретили 2023 год 30 тысяч жителей и гостей

Так, для них была подготовлена праздничная программа (подробнее)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram