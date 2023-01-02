В Казани у "Чаши" и на "Черном озере" встретили 2023 год 30 тысяч жителей и гостей

Праздничное мероприятие в парке "Черное озеро" состояло из развлекательной программы с Дедом Морозом и Снегурочкой. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

20 тысяч жителей и гостей Казани встретили новый 2023 год у главной городской елки возле Центра семьи "Казан". Еще 10 тысяч человек в новогоднюю ночь посетили парк "Черное озеро", сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов столицы Татарстана.

Так, праздничное мероприятие в парке "Черное озеро" состояло из показа новогодних советских фильмов, а также диджей-сетов и развлекательной программы с Дедом Морозом и Снегурочкой. А на площадке у "Чаши" для жителей и гостей города выступили DJ Молотов, ВИА "Барбара Бэнд", Александра Бушуева и Анастасия Макарова, а также ВИА "Австралия" и "Веселые Волгари".

Отметим, ранее "Комсомолка" опубликовала полную программу бесплатных новогодний мероприятий на каждый день. Так, жителей и гостей Казани ждут концерты, вечеринки, спектакли, цирковые представления и соревнования.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram