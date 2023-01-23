Главу ГИБДД Набережных Челнов Радия Кадикова наградили медалью «За доблесть в службе»

Кадикову (справа) медаль лично вручил глава МВД Татарстана Артем Хохорин (слева).

В этот понедельник, 23 января, во время итоговой коллегии МВД Татарстана министр ведомства Артем Хохорин лично вручил главе ГИБДД Набережных Челнов Радию Кадикову медаль «За доблесть в службе». Госавтоинспектор был удостоен награды за многолетнюю безупречную работу в органах внутренних дел и вклад в обеспечение безопасности дорожного движения.

Напомним, в конце 2022 года Кадиков во время утренней пробежки в Набережных Челнах задержал беглого правонарушителя, который оскорблял сотрудников ГИБДД и оказывал им сопротивление, а также повредил чужой автомобиль. Полицейский догнал дебошира и передал его своим подчиненным.

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