Начальник ГИБДД Набережных Челнов во время утренней пробежки задержал нарушителя

Во время оформления протоколов дебошир повредил чужой автомобиль. Фото: скриншот

Рано утром начальник ГИБДД Набережных Челнов Радий Кадиков перед работой совершал пробежку. Оказавшись на перекрестке улиц 40 лет Победы и Беляева, он увидел своих подчиненных, которые остановили автомобиль «ВАЗ-111130». В отношении 34-летнего водителя полицейские составляли административные протоколы, в том числе и за то, что мужчина уже лишенный прав за пьяную езду вновь сел за руль в нетрезвом состоянии.

Водитель и его пассажир были крайне недовольны этим и начали материть госавтоинспекторов. Дело дошло до угроз и прямого столкновения. Мужчины стали оказывать сопротивление полицейским. А 29-летний пассажир при этом еще и несколькими ударами разбил стекло стоящей на обочине машины. Сразу после этого он начал убегать.

Однако скрыться ему не удалось. Начальник ГИБДД города, совершая пробежку, нагнал дебошира, задержал его и передал в руки подоспевших коллег.

- Правонарушитель был доставлен в отдел полиции. За неповиновение законным требованиям сотрудника правоохранительных органов в его отношении был составлен административный протокол. По нему суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в две тысячи рублей, - сообщает МВД Татарстана.

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