Рустам Минниханов поручил усилить работу по контроль за ситуацией с отоплением жителей Татарстана

Рустам Минниханов: "Вопрос обеспечения жизнедеятельности – это вопрос номер один". Фото: president.tatarstan.ru

После прошедших морозов температура воздуха в Татарстане вернулась в климатическую норму. Но только жители республики продолжают жаловаться на холод – есть проблемы с отоплением домов.

- Большое количество таких сообщений зафиксировано в соцсетях. Львиная их доля поступает из крупных городских округов – Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска, - отметил 21 января на республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов.

Так, по его словам, например, в Агрызе жители еще с конца 2022 года жалуются на то, что у них есть перебои как с отоплением, так и с горячей водой, а 18 января в Азнакаево из-за аварии на котельной без тепла остались 20 тысяч человек. Минниханов считает, что это сигнал.

- Нужно понимать, что такие вещи недопустимы. Должен быть обеспечен порядок, за котельными нужно следить, - сказал президент Татарстана.

При этом он тут же дал поручение главам администраций, Минстрою республики, а также поставщикам тепла усилить контроль за состоянием сетей, обеспечить их своевременный ремонт и обслуживание.

- Вопрос обеспечения жизнедеятельности – это вопрос номер один, - подчеркнул Рустам Минниханов.

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