В Азнакаево из-за прорыва в котельной в 22-градусный мороз без тепла остались почти 20 тысяч человек

Без тепла на время также остались школы, детсады и больница. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

18 января в 18.45 в центральной котельной Азнакаево на коллекторе котлов произошел прорыв трубы. В результате чего без тепла остались 186 домов, в которых проживает 19 720 человек, а также восемь школ, 16 детсадов, центральная районная больница и санаторий «Азнакаевский», сообщили в МЧС Татарстана.

- Температура воздуха составляла -22 градуса. Система с пониженной температурой теплоносителя продолжала работать на одном насосе. В момент коммунальной аварии в реанимации больницы находилось пять человек, медучреждение отапливалось электроприборами, - также отметили в ведомстве.

Прорыв произошел в центральной котельной города. Фото: МЧС Татарстана

Аварийной бригадой была проведена вырезка части металлической трубы коллектора и сварочные работы. В 23.50 теплоснабжение было восстановлено.

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