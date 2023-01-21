Около ж\д вокзала установят стелу «Казань – город трудовой доблести» за 130 миллионов рублей

Стела будет иметь высоту 25 метров. Фото: zakupki.gov.ru

После того, как президент России Владимир Путин в 2020 году заявил о присвоении Казани и еще 19 городам звание «Город трудовой доблести», в столице Татарстана долго выбирали место, где поставить соответствующую стелу.

Так, одним из вариантов стал ж/д вокзал «Казань-2». Согласно тендеру, стоимость всех работ оценили почти в 130 миллионов рублей, из них только 75,7 миллиона пойдут на монтаж самой стелы, а также пилонов и малых архитектурных форм вокруг, остальная сумма - на содержание объекта в порядке.

По техзаданию, сама стела будет иметь высоту 25 метров и будет украшена гербом города. Ее должно установить ООО «Волга-Автодор», причем не позже июля 2023 года.

Напомним, звание «Город трудовой доблести» присуждается за особые заслуги тыла перед фронтом во время Великой Отечественной войны.

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