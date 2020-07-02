Казань - «Город трудовой доблести»: что это значит

Сегодня, 2 июля, на заседании оргкомитета «Победа» президент России Владимир Путин одобрил присвоение 20 городам звания «Город трудовой доблести». В их число вошла и Казань. В ближайшее время Глава государства поставит свою подпись под соответствующим документом.

Отметим, что звание «Город трудовой доблести» Путин утвердил в марте 2020 года. Согласно его решению, это звание должно увековечить подвиги тыловиков, трудившихся во время Великой Отечественной войны на благо фронта. Речь идет об производстве на предприятиях военной и гражданской продукции.

За столицу Татарстана свои голоса отдали 2,4 миллиона человек, в том числе и жители других регионов.

Казань - «Город трудовой доблести». В честь этого события 3 июля в 21.00 будет дан праздничный салют.