2020-07-02T21:36:55+03:00
Общество

Казань - «Город трудовой доблести»: что это значит

Столица Татарстана попала в список 20 российских городов, которым будет присвоено это почетное звание
Олег ЛУГОВОЙ
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В честь данного события в городе дадут праздничный салют.В честь данного события в городе дадут праздничный салют.Фото: Рамиль ГАЛИ
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Сегодня, 2 июля, на заседании оргкомитета «Победа» президент России Владимир Путин одобрил присвоение 20 городам звания «Город трудовой доблести». В их число вошла и Казань. В ближайшее время Глава государства поставит свою подпись под соответствующим документом.

Отметим, что звание «Город трудовой доблести» Путин утвердил в марте 2020 года. Согласно его решению, это звание должно увековечить подвиги тыловиков, трудившихся во время Великой Отечественной войны на благо фронта. Речь идет об производстве на предприятиях военной и гражданской продукции.

За столицу Татарстана свои голоса отдали 2,4 миллиона человек, в том числе и жители других регионов.

Казань - «Город трудовой доблести». В честь этого события 3 июля в 21.00 будет дан праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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