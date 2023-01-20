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НовостиОбщество20 января 2023 7:10

Приговоренного за хищение миллионов экс-ректора КХТИ Германа Дьяконова выпустили на свободу раньше срока

Прокуратура была против этого
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Верховный суд Татарстана оставил решение первой инстанции без измененний.

Верховный суд Татарстана оставил решение первой инстанции без измененний.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу, 20 января, Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на решение Вахитовского районного суда Казани, который решил дать условно досрочное освобождение (УДО) экс-ректору КХТИ Герману Дьяконову.

Сам же фигурант дела о хищении миллионов должен был еще сидеть в колонии три года и два месяца. Но ему зачли хорошее поведение и то, что он заключил мировое соглашение со своим вузом, который в итоге понес потери. Вот только вернул ему Дьяконов всего 80 тысяч.

В итоге Верховный суд Татарстана согласился с решением первой инстанции и оставил его без изменения, то есть экс-ректор КХТИ все же выходит на свободу по УДО.

Напомним, Дьяконов и пять сотрудников вуза похитили у КНИТУ-КХТИ 42,6 миллиона рублей, которые в том числе учреждению присылал «Газпром» на проведение научных конференций по тематике газовой промышленности.

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