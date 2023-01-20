Приговоренного за хищение миллионов экс-ректора КХТИ Германа Дьяконова выпустили на свободу раньше срока

Верховный суд Татарстана оставил решение первой инстанции без измененний. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту пятницу, 20 января, Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу прокуратуры на решение Вахитовского районного суда Казани, который решил дать условно досрочное освобождение (УДО) экс-ректору КХТИ Герману Дьяконову.

Сам же фигурант дела о хищении миллионов должен был еще сидеть в колонии три года и два месяца. Но ему зачли хорошее поведение и то, что он заключил мировое соглашение со своим вузом, который в итоге понес потери. Вот только вернул ему Дьяконов всего 80 тысяч.

В итоге Верховный суд Татарстана согласился с решением первой инстанции и оставил его без изменения, то есть экс-ректор КХТИ все же выходит на свободу по УДО.

Напомним, Дьяконов и пять сотрудников вуза похитили у КНИТУ-КХТИ 42,6 миллиона рублей, которые в том числе учреждению присылал «Газпром» на проведение научных конференций по тематике газовой промышленности.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram