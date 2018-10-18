В Казани экс-ректора КХТИ принудительно доставили в суд

СЕГОДНЯ 10:44 2018-10-18T10:44:58+03:00

По версии следствия, Дьяконов похищал деньги, которые вузу выделили АО«Газпром» на проведение научных конференций по тематике газовой промышленности Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В среду, 17 октября, Герман Дьяконов и еще несколько обвиняемых на заседание не явились

Изменить размер текста: A A

В четверг, 18 октября, в Вахитовском районном суде должно состояться предварительное заседание по уголовному делу о хищении из КХТИ 64 миллионов рублей. В связи с этим, судебные приставы лично проследили, чтобы один из фигурантов дела - экс-ректор вуза Герман Дьяконов - явился вовремя.

Это не простая прихоть работников судопроизводства, а необходимость - в среду, 17 октября, Дьяконов и еще несколько обвиняемых на заседание не явились. Вот и пришлось доставлять экс-ректора в суд под конвоем приставов.

Напомним, экс-ректора КХТИ арестовали в августе 2017 года. Герману Дьяконову были предъявлены обвинения в крупном мошенничестве. После, срок содержания мужчины под арестом несколько раз продлевали.

По версии следствия, Дьяконов похищал деньги, которые вузу выделили АО«Газпром» на проведение научных конференций по тематике газовой промышленности.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»