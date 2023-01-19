Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов указал на ошибки в работе мировых судей

Гилазов также разочарован работой председателей судов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В четверг, 19 января, председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов на итоговом заседании коллегии Минюста республики указал на ошибки в работе мировых судей.

По словам Гилазова, одни из них с ошибками указывают сведения приказов о взыскании денег в бюджет, а другие по полгода не подают данные о судебных приказах. Тогда в их работу приходится вмешиваться Верховному суду республики.

Кроме того, он разочарован работой председателей судов. Они, по мнению Гилазова, не обращают должного внимания на работу мировых судей.

Стоит отметить, что после замечаний Ильгиз Гилазов все-таки похвалил мировых судей за минимальное количество обжалований их решений в 2022 году.

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