В Татарстане объявили конкурс на вакантные должности в судейском корпусе республики

К конкурсу допускаются граждане, которые сдали квалификационный экзамен на должность судьи. Фото: Артем КИЛЬКИН

Квалификационная коллегия судей Татарстана объявила конкурс на вакантные должности в республиканском судейском корпусе. Информацию о поиске председателей судов, опубликована на их официальном сайте.

ККС республики ищет председателей Актанышского, Заинского, Черемшанского и Тукаевского районных судов. Рассмотрят также претендентов на должности трех судей Верховного суда Татарстана, четырех судей горсуда Набережных Челнов и трех судей горсуда Нижнекамска.

Кроме того, вакантными являются должности заместителя председателя суда Авиастроительного района Казани. В судьях нуждаются суды Московского, Приволжского и Советского районов Казани, а также суды Азнакаево, Альметьевска, Высокой горы и Лаишево.

К конкурсу допускаются граждане, которые сдали квалификационный экзамен на должность судьи. Заявки принимаются до 15 февраля.

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