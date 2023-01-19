Соответствующий законопроект внесли депутаты Госсовета Татарстана. Фото: Алина НИЗАМОВА

Для иностранных агентов в Татарстане планируют ввести новые ограничения. Соответствующий законопроект внесли депутаты Госсовета республики в среду, 18 января. В настоящий момент документ находится на предварительном рассмотрении.

Поправки будут внесены в региональные законы о молодежной политике, референдуме, местном референдуме, а также в Избирательный кодекс Татарстана и Кодекс республики о муниципальной службе.

Так, иноагенты не смогут быть участниками избирательных комиссий и комиссий референдума. Им будет запрещено жертвовать средства в избирательные фонды кандидатов на выборах, в фонды избирательных объединений и референдума. Кроме того, иностранных агентов лишат возможности работать в государственных службах.

Напомним, ранее в республике иноагентам запретили претендовать на премии имени Габдуллы Тукая, Марселя Салимжанова, Гавриила Державина и Ильгама Шакирова.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram