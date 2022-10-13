Минниханов запретил иноагентам выдвигаться на получение премии имени Габдуллы Тукая

В случае, если лауреат премии признается иноагентом, его исключают из конкурса. Фото: Светлана Макеева

С 1 декабря 2022 года на получение государственной премии имени Габдуллы Тукая не смогут быть выдвинуты лица, признанные иностранными агентами. Соответствующий указ о внесении изменений в положение подписал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Согласно документу, в случае, если лауреат премии признается иноагентом, его исключают из конкурса.

Напомним, в Татарстане премии в области театрального искусства имени Марселя Салимжанова, Гавриила Державина и Ильгама Шакирова не выдают лицам, признанным в России иноагентами. Так, например, по премии имени Гавриила Державина решение о ее присуждении может быть изменено до вручения диплома, знака лауреата и соответствующего удостоверения в том случае, если кандидат выполняет функции иностранного агента.

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