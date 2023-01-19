Рияза Минзарипова назначили президентом Казанского федерального университета

Рияз Минзарипов прошел путь от заместителя секретаря ВЛКСМ КГУ до Президента КФУ. Фото: пресс-служба КФУ

В четверг, 19 января, Рияз Минзарипов вступил должность президента Казанского федерального университета (КФУ). Приказ о его назначении подписал министр образования России Валерий Фальков.

Рияз Минзарипов окончил историко-филологический факультет в 1976 году в том же университете, в котором и по сей день работает. Он прошел путь от заместителя секретаря ВЛКСМ КГУ до президента КФУ. На новой должности Минзарипов пробудет до 18 августа 2027 года.

Отметим, что в вузе президент является первым помощником ректора, а в его обязанности входит помощь в реализации планов университета.

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