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НовостиОбщество19 января 2023 12:07

Рияза Минзарипова назначили президентом Казанского федерального университета

На этом посту он пробудет до 18 августа 2027 года
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Рияз Минзарипов прошел путь от заместителя секретаря ВЛКСМ КГУ до Президента КФУ. Фото: пресс-служба КФУ

Рияз Минзарипов прошел путь от заместителя секретаря ВЛКСМ КГУ до Президента КФУ. Фото: пресс-служба КФУ

В четверг, 19 января, Рияз Минзарипов вступил должность президента Казанского федерального университета (КФУ). Приказ о его назначении подписал министр образования России Валерий Фальков.

Рияз Минзарипов окончил историко-филологический факультет в 1976 году в том же университете, в котором и по сей день работает. Он прошел путь от заместителя секретаря ВЛКСМ КГУ до президента КФУ. На новой должности Минзарипов пробудет до 18 августа 2027 года.

Отметим, что в вузе президент является первым помощником ректора, а в его обязанности входит помощь в реализации планов университета.

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