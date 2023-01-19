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НовостиОбщество19 января 2023 7:15

В Азнакаево восстановили подачу тепла, без которого из-за аварии в котельной остались почти 20 тысяч человек

Также из-за произошедшего батареи резко охладели в школах, детсадах и больнице
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Отопление в дома вернули еще до полуночи.

Отопление в дома вернули еще до полуночи.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 18 января, когда уже все жители Азнакаева были уже дома, в центральной котельной произошла авария. Там прорвало трубу с горячей водой. В результате произошедшего без отопления остались 186 многоквартирных домов, где проживает почти 20 тысяч человек. На улице в тот момент был 22-градусный мороз. Также из-за аварии без тепла остались школы, детсады, центральная районная больница и местный санаторий.

- Аварийной бригадой была проведена вырезка части металлической трубы коллектора и сварочные работы. В 23.50 теплоснабжение было восстановлено, - сообщило МЧС Татарстана.

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