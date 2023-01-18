На суде студент-игроман из Набережных Челнов, который зарезал отца после ставок, заявил, что не хотел убивать

Молодой человек продолжает находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах идет суд над Антоном Адаричевым, которого обвиняют в убийстве отца и нападении на мать. Во время допроса студент-игроман заявил, что не желал смерти родителю. По его словам, отец его стал душить, вот он из-за боязни за свою жизнь и схватился за кухонный нож, сообщают chelny-biz.ru.

Напомним, трагедия произошла в августе прошлого года, когда Адаричев вернулся домой на каникулы. Будучи студентом и некогда игроком академии «Рубина» молодой человек пристрастился к ставкам на спорт. Проигравшись в очередной раз, он вынес из родительского дома два телевизора, которые сдал в ломбард. Его отец Валерий Адаричев, зам директора технологического центра ПАО «КАМАЗ» вернулся домой и сразу же заметил пропажу. Он обвинил во всем сына. Между ними завязалась потасовка, в ходе которой Адаричев-младший нанес несколько смертельных ножевых ранений родителю.

При этом не пожалел парень и родную мать. Так же ножом ранил ее в живот, но потом решил отвезти ее на семейном автомобиле в больницу. Но перед этим забрал у нее банковскую карту, с которой потом снял 400 тысяч рублей. Молодой человек все на той же машине ударился в бега, но его вскоре настигли полицейские и задержали. Сейчас Антон Адаричев продолжает находится под стражей.

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