Средняя продолжительность жизни в республике составила чуть больше 74 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году смертность населения в Татарстане сократилась на четверть, вместе с этим выросла средняя продолжительность жизни. Об этом на итоговой коллегии рассказал глава Минздрава Татарстана Марат Садыков.

По его словам, в ушедшем году удалось справится с последствиями пандемии коронавируса и снизить смертность жителей республики на 25,8%. В рейтинге субъектов страны по данному показателю Татарстан занял 16 место, а в Приволжском федеральном округе - 1 место.

Кроме того, как заявил Садыков, средняя продолжительность жизни в республике составила чуть больше 74 лет. Это на 3,3 года больше чем было зафиксировано ранее. Отмечается, что в России этот показатель равен 72 годам. Что же касается дальнейших перспектив, то к 2030-му в Татарстане планируется увеличить продолжительность жизни до 78 лет.

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