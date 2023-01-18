Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество18 января 2023 8:20

Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил медучреждениям сертификаты на 24 автомобиля

В церемонии также участвовал замминистра здравоохранения России Виктор Фисенков
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Транспорт будут использовать в ежедневной работе больниц, для оказания экстренной медпомощи, обслуживания татарстанцев на дому и в сельской местности.

Транспорт будут использовать в ежедневной работе больниц, для оказания экстренной медпомощи, обслуживания татарстанцев на дому и в сельской местности.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 18 января, глава Татарстана Рустам Минниханов и первый замглавы Минздрава России Виктор Фисенков вручили республиканским медучреждениям сертификаты на новые автомобили. Церемония вручения прошла на итоговой коллегии Минздрава региона.

Речь идет о 24 автомобилях - это машины скорой медицинской помощи, легковые машины "Лада гранта", микроавтобус "Газель Некст" и мобильный медицинский комплекс на базе "КАМАЗа".

Весь этот транспорт будут использовать в ежедневной работе больниц, для оказания экстренной медпомощи, обслуживания пациентов на дому и в сельской местности.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram