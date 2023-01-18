Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил медучреждениям сертификаты на 24 автомобиля

Транспорт будут использовать в ежедневной работе больниц, для оказания экстренной медпомощи, обслуживания татарстанцев на дому и в сельской местности. Фото: Олег УКЛАДОВ

В среду, 18 января, глава Татарстана Рустам Минниханов и первый замглавы Минздрава России Виктор Фисенков вручили республиканским медучреждениям сертификаты на новые автомобили. Церемония вручения прошла на итоговой коллегии Минздрава региона.

Речь идет о 24 автомобилях - это машины скорой медицинской помощи, легковые машины "Лада гранта", микроавтобус "Газель Некст" и мобильный медицинский комплекс на базе "КАМАЗа".

Весь этот транспорт будут использовать в ежедневной работе больниц, для оказания экстренной медпомощи, обслуживания пациентов на дому и в сельской местности.

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