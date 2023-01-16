В казанском ЖК «Салават Купере» экологи установили станцию контроля загрязнения воздуха

Специальный контейнер появился на территории лицея №188 «Бионика». Фото: eco.tatarstan.ru

Жители казанского ЖК «Салават Купере» уже давно жалуются на плохое состояние атмосферного воздуха. В связи с этим Минэкологии Татарстана и мэрией города там установили автоматическую станцию контроля загрязнения. Специальный контейнер появился на территории лицея №188 «Бионика».

- Станция будет проводить контроль качества воздуха на содержание оксид углерода, аммиака, оксида азота, диоксида азота, суммы оксидов азота, сероводорода и диоксида серы, а также ряда углеводородов, - отметили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

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