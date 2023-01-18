На трассе Казань-Ульяновск столкнулись Nissan и "КАМАЗ", один мужчина погиб

Водитель Nissan был госпитализирован в больницу, где позже скончался. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана

Во вторник, 17 января в 19.50 на 13 километре трассы "Казань - Ульяновск" в Верхнеуслонском районе столкнулись легковой и грузовой автомобили. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, 61-летний водитель машины Nissan на высокой скорости выехал на полосу встречного движения и врезался в "КАМАЗ". В результате аварии мужчину, находившегося за рулем легкового автомобиля, с травмами госпитализировали в больницу, где он позже скончался.

Напомним, ранее на трассе "Казань-Оренбург" также столкнулись легковой автомобиль и фура. Один человек погиб на месте.

Легковой автомобиль на высокой скорости выехал на полосу встречного движения и врезался в "КАМАЗ". Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана

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