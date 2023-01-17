Один человек погиб в столкновении легковой машины и фуры на трассе "Казань-Оренбург"

Легковой автомобиль столкнулся с грузовым автомобилем Scania. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

В понедельник, 16 января, на 148 километре трассы "Казань-Оренбург" в Чистопольском районе легковой автомобиль столкнулся с фурой. Об аварии сообщает Госавтоинспекция Татарстана.

По предварительным данным, водитель Hyindai на высокой скорости выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком марки Scania. В результате аварии водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Напомним, ранее в Бугульминском районе столкнулись "Лада Гранта и Лексус". Два человека погибли, один госпитализирован.

Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Фото: Госавтоинспекция Татарстана

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