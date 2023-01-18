На месте Горбатого моста в Казани обнаружили объект культурного наследия

Горбатый мост был построен еще в 1928 году. Фото: пресс-служба Госкомитета Татарстана по ОКН

В Казани на земельном участке, где находится Горбатый мост, обнаружили объект культурного наследия федерального значения. Он представляет собой культурный слой слобод Заречья XV - XVIII веков. Соответствующую экспертизу провел Госкомитет Татарстана по охране культурного наследия.

Эксперты пришли к выводу, что здесь невозможно провести земляные, строительные и другие хозяйственные работы. Демонтаж будет возможен только после разработки и реализации раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия.

Комитет также опубликовал документацию, в которой говорится, что непосредственно демонтаж конструкций моста не отразится негативно на сохранности культурного слоя.

Напомним, ранее Горбатый мост в Кировском районе Казани собирались демонтировать к 25 ноября 2022 года. На эти цели хотели выделить 12,6 миллиона рублей. Объект был построен еще в 1928 году, однако более полувека мост закрыт для движения.

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