Горбатый мост в Казани демонтируют за 12,6 миллиона рублей

Объект должны разобрать до 25 ноября текущего года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что в Кировском районе Казани не будут реконструировать Горбатый мост. Его решено демонтировать. На это из бюджета Татарстана готовы потратить 12,6 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно опубликованным документам, подрядчик должен будет завершить работы до 25 ноября текущего года.

Отметим, что Горбатый мост был первым железобетонным мостом в Татарстане. Его построили в 1928 году, но последние 55 лет он закрыт для движения.

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