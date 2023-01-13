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НовостиОбщество13 января 2023 12:24

В Казани у семьи полицейского государство забрало автомобиль Infiniti QX70

Супруги не смогли объяснить на какие доходы они купили иномарку
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Иномарку изъяли по решению суда.

Иномарку изъяли по решению суда.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время проведения прокурорской проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в Советском районе Казани сотрудники надзорного органа были слегка удивлены одной семьей. У госслужащей – сотрудника полиции, муж купил в 2018 году автомобиль Infiniti QX70 за более чем 1,7 миллиона рублей. Когда как задекларированный совокупный доход супругов за предшествующие покупке три года не превышал 800 тысяч рублей.

- В итоге госслужащая так и не смогла подтвердить доходы, на которые ее муж приобрел иномарку, - сообщает прокуратура Татарстана.

Ведомство обратилось в суд с иском об обращении в доход государства указанного автомобиля и выиграло дело. Иномарка была обращена в федеральную собственность.

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