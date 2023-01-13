В Казани у семьи полицейского государство забрало автомобиль Infiniti QX70

Иномарку изъяли по решению суда. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время проведения прокурорской проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции в Советском районе Казани сотрудники надзорного органа были слегка удивлены одной семьей. У госслужащей – сотрудника полиции, муж купил в 2018 году автомобиль Infiniti QX70 за более чем 1,7 миллиона рублей. Когда как задекларированный совокупный доход супругов за предшествующие покупке три года не превышал 800 тысяч рублей.

- В итоге госслужащая так и не смогла подтвердить доходы, на которые ее муж приобрел иномарку, - сообщает прокуратура Татарстана.

Ведомство обратилось в суд с иском об обращении в доход государства указанного автомобиля и выиграло дело. Иномарка была обращена в федеральную собственность.

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