В Казани реконструкцию третьего северного коллектора выполнили на 60%

Данная реконструкция в итоге обойдется примерно в 1,6 миллиарда рублей. Фото: kzn.ru

В столице Татарстана продолжается реконструкция третьего северного коллектора, который раньше положенного срока получил 100% износ труб. Так, из восьми его километров более половины являются аварийными – это постоянные прорывы и провалы грунта из-за его размыва в результате утечек.

На данный момент реконструкция коллектора завершена уже более чем на 60% - это трубы протяженностью 2,3 километра, сообщает мэрия города.

Работы на объекте ведутся каждый день и круглосуточно. При сохранении темпов работы и отсутствии непредвиденных ситуаций реконструкцию завершат к весне 2023 года, а летом будет проведено благоустройство территории.

В целом же сроки сдачи работ на каждом из отрезков сдвинулись в среднем на 15-30 дней. Это произошло из-за поиска отечественных материалов в обход импорта из недружественных стран. Также понадобилось дополнительное время на вынос инженерных сетей – сети коллектора находятся на большой глубине, пришлось долго копать. В итоге только на первом участке на подготовку к реконструкции ушло семь месяцев. Кроме того, пришлось промыть трубы самого коллектора, там скопилось слишком много ила.

Отметим, что реконструкция третьего северного коллектора в Казани была поделена на три этапа: улица Чистопольская – от Меридианной до Бондаренко; проспект Ямашева - от улицы Адоратского до улицы Амирхана; улица Амирхана - от Четаева до Чистопольской.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram