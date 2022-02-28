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Общество28 февраля 2022 9:00

В Казани началась реконструкция третьего Северного коллектора за 1,6 миллиарда рублей

Работы пройдут на участке длиной в два километра
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Завершить все работы планируется до конца 2022 года.

Завершить все работы планируется до конца 2022 года.

Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Все 25 провалов грунта, которые образовались в 2021 году, на линии третьего Северного коллектора устранены. В связи с этим на его участке протяженностью в два километра началась реконструкция, которая пройдет в три этапа.

Так, во время первого этапа работы пройдут на улице Чистопольская – от улицы Меридианная до улицы Бондаренко. Их завершат в августе 2022 года.

В рамках второго этапа реконструкции коллектора ремонт пройдет на улице Ямашева – на участке от улицы Адоратского до проспекта Амирхана. Срок начала работ – апрель 2022 года.

Третий этап затронет участок на проспекте Амирхана - от улицы Четаева до улицы Чистопольская. К реконструкции на нем приступят в августе.

- Завершить все работы планируется до конца 2022 года, - сообщили в мэрии Казани.

Напомним, ориентировочная стоимость реконструкции аварийного участка третьего Северного коллектора в Казани равна 1,6 миллиарда рублей.