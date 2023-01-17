На трассе "Казань-Оренбург" столкнулись два автомобиля, водитель и пассажир погибли

Отечественный автомобиль после столкновения съехал в кювет и загорелся. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана

В понедельник, 16 января, на 299 километре трассы Казань-Оренбург в Бугульминском районе столкнулись "Лада Гранта" и "Лексус". Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительной информации, отечественный автомобиль на высокой скорости выехал на полосу встречного движения и врезался в иномарку, после чего съехал в кювет и загорелся. В результате аварии водитель "Лады Гранта" и пассажир "Лексуса" погибли на месте. Водителя иномарки был госпитализирован с травмами в больницу. Обстоятельства аварии уточняются.

Водитель "Лексуса" был госпитализирован с травмами. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана

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