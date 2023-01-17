Казанский "Ак Барс" в серии буллитов победил "Адмирал" в матче чемпионата КХЛ

Исход матча решила серия буллитов.

В понедельник, 16 января, "Ак Барс" одержал победу в матче чемпионата КХЛ с "Адмиралом" из Владивостока. Игра на казанском льду завершилась со счетом 2:1.

Основное время закончилось ничьей, со счетом 1:1. В ворота "Ак Барса" шайбу забросил Николай Чебыкин, а у казанской команды отличился Дмитрий Кагарлицкий. В овертайме счет остался неизменным. Серия буллитов завершилась в пользу "Ак Барса". Вратарь команды Тимур Билялов не пропустил ни одной шайбы.

Напомним, ранее "Ак Барс" во время дополнительного времени уступил "Сибири" и прервал серию побед в КХЛ. Сейчас казанская команда занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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