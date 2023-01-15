Казанский "Ак Барс" во время овертайма проиграл "Сибири" и прервал серию побед в КХЛ

В ворота "Сибири" шайбы забили Артем Лукоянов, Станислав Галиев и Дмитрий Кагарлицкий. Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

В субботу, 14 января, "Ак Барс" проиграл "Сибири" из Новосибирска в матче Чемпионата КХЛ, который прошел в Казани. Игра завершилась со счетом 3:4.

Основное время матча закончилось со счетом 3:3. В ворота "Сибири" шайбы забили Артем Лукоянов, Станислав Галиев и Дмитрий Кагарлицкий. Однако гости сумели вырвать победу в овертайме, забив в ворота казанской команды четвертую шайбу.

Отметим, что это первое поражение "Ак Барса" в последних шести матчах после возращения на пост главного тренера казанского клуба Зинэтулы Билялетдинова. Сейчас команда занимает шестое место в рейтинге Восточной конференции.

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