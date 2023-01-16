В Татарстане почти в два раза увеличилось число регистраций браков в ноябре 2022 года

За указанный месяц прошедшего года было зарегистрировано 2496 браков. Фото: Иван МАКЕЕВ

Почти в два раза увеличилось число регистраций браков татарстанцами в ноябре 2022 года. Такую статистику приводит Федеральная служба государственной статистики.

За указанный месяц прошедшего года было зарегистрировано 2496 браков, когда в 2021 году этот показатель был равен 1315 парам - это на 47,35% меньше. При этом увеличилось и число разводов. Так, в ноябре 2022 года в республике развелись 1304 пары, а в 2021 году - 1089 пар.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Татарстане сократят штат Управления ЗАГС.

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