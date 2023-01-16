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НовостиОбщество16 января 2023 5:45

Штат управления ЗАГС в Татарстане решили сократить к июлю 2023 года

Уменьшится также месячный фонд оплаты труда
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Предельную численность сотрудников ЗАГС сократят с 16 до 14 единиц.

Предельную численность сотрудников ЗАГС сократят с 16 до 14 единиц.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Штат управления ЗАГС в Татарстане сократят к июлю 2023 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Предельная численность сотрудников управления ЗАГС сократится с 16 до 14 единиц. Месячный фонд оплаты труда по должностным окладам также уменьшится - с 364,027 тысяч до 334,843 тысяч рублей.

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