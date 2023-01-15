В Марий эл на Крещение Господне оборудуют купель в Волжске

Искупаться там можно будет с 18 января по 20 января. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волжске на Крещение Господне оборудуют купель - это будет единственным разрешенным и оборудованным местом для купания в городе. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Место для крещенских купаний оборудуют возле Волжской "Марийской аварийно-спасательной службы" по адресу: улица Набережная, 1. Окунуться здесь можно будет с 18 января 20.30 до 20 января 7.00.

Напомним, ранее мы рассказывали, где в Йошкар-Оле оборудуют купель для крещенских купаний

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