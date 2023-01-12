Купель расположится на левом берегу реки Малая Кокшага в районе Вантового моста. Фото: Артем КИЛЬКИН

В четверг, 19 января, православные будут отмечать один из главных религиозных праздников - Крещение Господне. Рассказываем, где купаться на Крещение в Йошкар-Оле 18 и 19 января в 2023 году, какая будет погода и что нужно знать.

Список купелей на Крещение в Йошкар-Оле

В Йошкар-Оле купель для совершения обряда омовения расположится на левом берегу реки Малая Кокшага в районе Вантового моста. Окунуться здесь можно будет с 19.00 18 января до 20.00 19 января. За безопасностью у купели будут следить медработники и спасатели. Для переодевания будут установлены обогреваемые кабинки, сообщает пресс-служба администрации города.

Правила купания в проруби в Крещение Господне

- Перед купанием необходимо разогреться, например, сделать разминку или пробежаться;

- Подходить к купели необходимо в удобной, нескользкой обуви, которая легко снимается;

- Окунаться рекомендовано лишь по шею - это снизит риск рефлекторного сужения сосудов головного мозга;

- В воде следует находиться не более минуты, чтобы избежать переохлаждения организма;

- Родителям стоит следить за ребенком во время окунания в прорубь;

- После купания нужно вытереться полотенцем и надеть сухую одежду.

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