В Набережных Челнах по программе "Наш двор" в 2023 году отремонтируют более 80 дворов

Работы начнутся в середине апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2023 году в Набережных Челнах по программе "Наш двор" благоустроят 84 двора. На ремонт потратят около 2 миллиардов рублей. Перечень дворов опубликовали на сайте программы.

В рамках программы будут созданы или отремонтированы дороги и тротуары, установлены скамейки, урны, освещение, а также обновлены площадки для твердых отходов. Во дворах появятся детские и спортивные площадки. Работы начнутся в середине апреля.

Напомним, ранее стало известно, какие дома Набережных Челнов будут отремонтированы в 2023 году.

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