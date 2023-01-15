В Набережных Челнах по программе "Наш двор" в 2023 году отремонтируют более 80 дворов

Работы начнутся в середине апреля.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В 2023 году в Набережных Челнах по программе "Наш двор" благоустроят 84 двора. На ремонт потратят около 2 миллиардов рублей. Перечень дворов опубликовали на сайте программы.
В рамках программы будут созданы или отремонтированы дороги и тротуары, установлены скамейки, урны, освещение, а также обновлены площадки для твердых отходов. Во дворах появятся детские и спортивные площадки. Работы начнутся в середине апреля.
Напомним, ранее стало известно, какие дома Набережных Челнов будут отремонтированы в 2023 году.
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