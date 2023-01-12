Участие могут принять как новички, так и более опытные люди. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В парках Казани стартовали бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе. Занятия проводят профессиональные тренеры, поэтому участие в них могут принять как новички, так и более опытные люди. Палки для скандинавской ходьбы желательно брать с собой, предупреждают в Дирекция парков и скверов города.

В парке «Сосновая роща» тренировки пройдут в понедельник, среду и пятницу в 9 утра. В это же время занятия состоятся в парке «Крылья Советов» и в парке имени Горького. В парке имени Урицкого казанцев ждут во вторник и четверг в 9:00.

В парке «Комсомолец» тренировки проходят в среду и воскресенье в 12:00. В Горкинско-Ометьевском лесу и на озере Комсомольское группа собирается по записи (она проводится по телефону: 8 (937) 529-83-78).

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