В Казани в Русско-Немецкой Швейцарии пройдет праздник снежных фонарей

Участники праздника слепят снежные фигуры и подсветят их изнутри свечами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В воскресенье, 15 января, в Русско-Немецкой Швейцарии пройдет праздник снежных фонарей. Мероприятие начнется в 15:00 по адресу: улица Бари Галеева, 16.

Участники праздника слепят снежные фигуры и подсветят их изнутри свечами. Кроме того, горожане смогут побывать на экскурсии по особо охраняемой местности.

Пресс-служба проекта «Стратегия развития Казанки» советует участникам мероприятия одеться потеплее, взять с собой приспособления для лепки снежков, пульверизаторы с водой, фонарики и плотные резиновые перчатки для замешивания снега в воде.

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Мероприятие пройдет 13 января с 19:00 до 21:00 (подробности)

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