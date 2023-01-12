Жителей Татарстана пригласили на бесплатный концерт в честь Старого Нового года

Мероприятие состоится во дворе Присутственных мест. Фото: Денис Гордийко, пресс-служба мэрии Казани

Во дворе Присутственных мест Казанского Кремля в честь Старого Нового года состоится бесплатный концерт. Мероприятие будет проходить на площади у Консисторской башни 13 января с 19:00 до 21:00.

Перед гостями праздника выступят исполнители Fauzia и Tamara NOVA, а также джаз-группа JIVE. Они исполнят свои треки и каверы на популярные новогодние песни. Кроме того, горожане смогут поучаствовать в конкурсе и выиграть подарочные боксы, сообщает пресс-служба площадки.

Напомним, праздничные мероприятия во дворе Присутственных мест продолжатся до 15 января. Ранее «Комсомолка» делилась с читателями программой ближайших событий.

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