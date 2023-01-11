В новогодние праздники Татарстан посетили гости из 81 региона России

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Больше всего путешественников приехало из Москвы, Уфы, Нижнего Новгорода, Самары и Ульяновска. Пик посещений пришелся на 4–6 января. Обезличенными данными об активности своих абонентов поделились эксперты МегаФона.

Помимо Казани, в длительные выходные популярными направлениями стали Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск. Из небольших населенных пунктов — Усады (Лаишевский район), Куюки, а также Раифа, остров-град Свияжск и «Свияжские холмы». Кроме того, в праздники в два раза выросло число посетителей древнего Болгара.

В первые январские дни значительно увеличивается нагрузка на сеть не только в традиционных местах отдыха, но и в небольших селах и деревнях, куда приезжают, чтобы встретить Новый год с родными. Заблаговременно была подготовлена инфраструктура связи. Для клиента — это стабильность сигнала и залог высокой скорости передачи данных даже при большом количестве интернет-пользователей.

В общей сложности за время праздников в Татарстане абоненты проговорили более 60 миллионов минут. 10% от этого объема пришлось на гостей республики. Самыми частыми направлениями для новогодних поздравлений по телефону стали Самарская область, Башкирия и Москва.