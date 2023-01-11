В состав правления казанского футбольного клуба «Рубин» войдут представители власти

Утверждается, что в состав правления клуба войдут люди, разбирающиеся в спорте. Фото: Евгения ГУСЕВА

Стало известно, что новый состав правления казанского «Рубина» будет озвучен на будущей неделе. В него войдут семь человек, среди которых будут представители власти Татарстана, сообщает РБК со ссылкой на нового президента футбольного клуба, главу УФНС по республике Марата Сафиуллина.

По словам Сафиуллина, в состав правления «Рубина» войдут люди, разбирающиеся в спорте. Их опыт и экспертиза должны пойти на пользу клубу, уверен он.

Напомним, ранее сообщалось, что «Рубин» переходит под управление властей региона. Он становится автономной некоммерческой организацией.

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