Казанский «Рубин» переходит под управление властей Татарстана

Учредителем АНО должно выступить Минземимущества региона. Фото: rubin-kazan.ru

Стало известно, что казанский футбольный клуб «Рубин» переходит под управление властей Татарстана. Премьер-министр республики Алексей Песошин уже подписал постановление, согласно которому создается автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Рубин».

Учредителем АНО должно выступить Минземимущества региона. У ведомства есть месяц, чтобы утвердить устав организации и внести в Кабмин Татарстана предложения о составе правления АНО.

Отметим, что в ноябре «Рубин» лишился главного тренера Леонида Слуцкого. Он покинул клуб по собственному желанию. На данный момент и.о. назначен Юрий Уткульбаев. Преемника Слуцкого собираются назначить зимой.

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