Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт22 декабря 2022 5:44

Казанский «Рубин» переходит под управление властей Татарстана

Футбольный клуб становится автономной некоммерческой организацией
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Учредителем АНО должно выступить Минземимущества региона. Фото: rubin-kazan.ru

Учредителем АНО должно выступить Минземимущества региона. Фото: rubin-kazan.ru

Стало известно, что казанский футбольный клуб «Рубин» переходит под управление властей Татарстана. Премьер-министр республики Алексей Песошин уже подписал постановление, согласно которому создается автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Рубин».

Учредителем АНО должно выступить Минземимущества региона. У ведомства есть месяц, чтобы утвердить устав организации и внести в Кабмин Татарстана предложения о составе правления АНО.

Отметим, что в ноябре «Рубин» лишился главного тренера Леонида Слуцкого. Он покинул клуб по собственному желанию. На данный момент и.о. назначен Юрий Уткульбаев. Преемника Слуцкого собираются назначить зимой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фанаты «Рубина» создали петицию, в которой требуют отправить в отставку руководство и тренеров команды

Болельщики говорят о незаинтересованности клуба в победах и хамском отношении к ним со стороны тренеров и игроков (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram