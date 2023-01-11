В Татарстане ожидается сильный юго-западный ветер порывами до 15 м/с

На дорогах сохраняется гололедица. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Несмотря на то, что за окном медленно, но верно теплеет, в Татарстане продолжает наблюдаться некоторая непогода. Так, например, 12 января ожидается юго-западный ветер, порывы которого местами будут достигать 15 м/с. Об этом местных жителей заранее предупреждает Гидрометцентр республики.

В общем же в четверг прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ночью будет от -17 до -22, а в южных и восточных районах до -27 градусов. Днем столбики термометров покажут от -10 до -15.

Гололедица на дорогах сохранится.

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