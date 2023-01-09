К концу недели морозы в Татарстане начнут отступать

Скоро северный и северо-восточный ветер сменится западным, что значительно улучшит погоду за окном. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшие дни в Татарстане все еще будут наблюдаться аномальные морозы. Ночью на 10 января столбики термометров местами опустятся до -41 градуса, днем - до -30. Ночью на 11 число ожидается до -38 градусов, днем - до -25.

Зато после этого в республике начнет понемногу теплеть, так как северный и северо-восточный ветер сменится западным, говорят синоптики.

Ночью на четверг, 12 января, будет от -19 до -24 градусов, на востоке до -28, а днем - от -10 до -15, на востоке до -19. В пятницу и субботу по ночам будет не холоднее -20 градусов, а днем - не холоднее -15.

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